Wacker Neuson will 2021 wieder wachsen Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson erwartet für das laufende Jahr Wachstum in allen Geschäftsbereichen. Der Umsatz soll 2021 insgesamt um fünf bis elf Prozent wachsen, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Die Marge beim …