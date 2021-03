25.03.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

SLM Solutions erzielt 2020 Umsatzwachstum um 26 % auf EUR 61,8 Mio. und deutliche Verbesserung des EBITDA; Starker Auftragsbestand stützt Aussicht auf mindestens 15 % Umsatzwachstum im Jahr 2021



* 2020 Umsatz von EUR 61,8 Mio. erzielt, Anstieg um 26 % gegenüber Vorjahr (2019: EUR 49,0 Mio.)



* EBITDA 2020 auf EUR -14,8 Mio. verbessert (2019: EUR -26,0 Mio.)

* Auftragsbestand zum 31. Dezember 2020 bei EUR 30,4 Mio. (2019: EUR 35,0 Mio.)



* 2021 strebt SLM Solutions ein Umsatzwachstum von mindestens 15 % an, gestützt durch einen starken Auftragsbestand; ebenso weitere Verbesserung des EBITDA erwartet



* Ausblick über das Geschäftsjahr 2021 hinaus profitiert von Umsätzen mit der branchenführenden NXG XII 600



Lübeck, 25. März 2021 - Die SLM Solutions Group AG ("SLM Solutions" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie, hat im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von EUR 61,8 Mio. erzielt (2019: EUR 49,0 Mio.) und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von EUR -14,8 Mio. (2019: EUR -26,0 Mio.), was im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Verbesserung beider Kennzahlen bedeutet. Trotz der wirtschaftlichen und operativen Herausforderungen, die sich durch die COVID-19-Pandemie für Kunden in einigen der für das Unternehmen wichtigsten Endmärkte ergaben, hat die industrielle Anwendung der metallbasierten additiven Fertigung und insbesondere von SLM Solutions' Technologie zum selektive Laserschmelzen begonnen. Der mit COVID-19 verbundene Druck auf globale Lieferketten und traditionelle Fertigungsverfahren hat die vielfältigen Vorteile der additiven Fertigungstechnologie hervorgehoben, was nach Einschätzung des Unternehmens zu einer beschleunigten Anwendung führen wird.