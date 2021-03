bmp Ventures AG: Erfolgreicher Abschluss des BFB Frühphasenfonds Brandenburg

Berlin (ots) - Seit 2010 hat die bmp Ventures AG (http://www.bmp.com) den BFB Frühphasenfonds Brandenburg, eine Tochtergesellschaft der Investitionsbank des Landes Brandenburg, gemanagt. Der Venture Capital Fonds hatte einen Investmentfokus auf innovative, technologieorientierte Unternehmen in der Seed- und Startup-Phase und investierte insgesamt in 24 Unternehmen u.a. in den Bereichen Biotech, Chipentwicklung, E-Mobilität, Consumer Products, B2B Software, Apps und Internetportale.



Der Fonds war mit einer 10jährigen Laufzeit ohne Verlängerungsoption ausgestattet und sollte bis zum 31.12.2020 beendet werden. Die Corona-Unsicherheiten haben es in 2020 nicht leichter gemacht, die verbleibenden Beteiligungen zu verkaufen, einige Exitprozesse wurden durch diesen Umstand sehr herausfordernd. Dennoch konnten alle Beteiligungen bis zum Jahresende vollständig veräußert werden. Durch sehr erfolgreiche Exits bei Unternehmen wie Flightright oder komoot ist es bmp gelungen, den Fonds mit einer guten Rendite abzuschließen und damit für das Land Brandenburg deutlich mehr Geld zu erwirtschaften als ursprünglich investiert wurde. Darüber hinaus haben über 100 Co-Investoren über die Laufzeit des Fonds rund 70 Mio. EUR in die Portfoliounternehmen investiert.