Pfeiffer Vacuum mit vorsichtigem Ausblick

ASSLAR (dpa-AFX) - Der Vakuumpumpenhersteller Pfeiffer Vacuum ist angesichts weiterer Unsicherheiten beim Ausblick auf das neue Jahr vorsichtig. Der Umsatz soll um mehr als 5 Prozent zulegen, die operative Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern höher liegen als im Vorjahr, wie der SDax -Konzern am Donnerstag in Aßlar mitteilte. Analysten hatten zuvor ein Umsatzplus von rund 6 Prozent auf dem Zettel. Bei der Marge kalkulierten Experten mit einem Wert von 10,3 Prozent nach 7,3 Prozent im Vorjahr. Pfeiffer will im zweiten Halbjahr mehr Geld in Forschung und Entwicklung stecken, um das Wachstum anzukurbeln. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr spürbar unter der Corona-Pandemie gelitten, der Nettogewinn ging um ein gutes Drittel auf 31,6 Millionen Euro zurück. Pfeiffer sprach aber nun von einer starken Nachfrage zu Jahresbeginn./men/jha/