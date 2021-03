Dr. Peter Seifried Vorstandsvorsitzender - Ole von Beust wechselt in den Beirat - Ralf Diemer neuer Geschäftsführer - enge Zusammenarbeit mit Österreichs eFuel Alliance

Hamburg/Berlin, 25.03.2021 - Die im vergangenen Sommer gegründete eFuel Alliance hat am Mittwoch auf ihrer Mitgliederversammlung die Marschroute für die nächsten Jahre festgelegt. Die Allianz ist ein breiter Mix aus über 120 Unternehmen und Verbänden entlang der Wertschöpfungskette von eFuels - von innovativen Start-ups über Mineralölunternehmen, Anlagebau, Zulieferindustrie bis hin zu Anwendungssektoren in der Automobilwirtschaft und Schifffahrt - und engagiert sich insbesondere auf europäischer Ebene für die Schaffung von Rahmenbedingungen, die einen Markthochlauf von eFuels ermöglichen. Auf der Online Mitgliederversammlung wurde zum einen der Vorstand neu gewählt.

Dr. Peter Seifried wurde in seiner Funktion als Vorsitzender der eFuel Alliance von den Mitgliedern bestätigt. Als sein Stellvertreter wurde gewählt Andreas Henke, CEO und Chief Marketing Officer bei Piëch Automotive. Als weitere Mitglieder in den Vorstand wählte die Versammlung Nils Aldag, Gründer und CEO der in Dresden ansässigen Sunfire GmbH, Dr. Martin Berger, Leiter Forschung und Vorausentwicklung beim Automobilzulieferer MAHLE, Carl Nyberg, Executive Vice President für den Bereich erneuerbarer Straßenverkehr beim führenden finnischen Biokraftstoffhersteller Neste sowie Udo Weber, Vorsitzender des UNITI Bundesverbandes mittelständischer Mineralölunternehmen e.V.

Zudem wurde Jürgen Roth, Chef der neu gegründeten österreichischen eFuel Alliance, als Vertreter der Regionen in den Vorstand gewählt. Derzeit sind Gründungen weiterer nationaler Bündnisse unter dem Dach der eFuel Alliance geplant.

Mit der Erweiterung des Vorstands bildet dieser nun das breite Geschäftsspektrum der Allianz ab und ist in der Lage, branchen- und verbandsübergreifend zu agieren.

Ole von Beust, bisheriger Geschäftsführer der Allianz wechselt in das Sounding Board (Beirat). Von dort aus wird er gemeinsam mit Dr. Monika Griefahn, ehemalige Umweltministerin in Niedersachsen und Gründungsmitglied der Umweltschutzorganisation Greenpeace, Norbert Haug, früherer Motorsport-Chef von Mercedes-Benz, Prof. Öivind Andersson von der schwedischen Lund Universität, Dr. Michael Vesper, früherer stellvertretender Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Gründungsmitglied der Partei Die Grünen, sowie Johannes Remmel, Sprecher für Europapolitik und Stadtentwicklung der Fraktion Bündnis90/Grüne im NRW-Landtag und ehemaliger nordrheinwestfälischer Umweltminister, die gesellschaftliche und politische Debatte über den Einsatz von eFuels begleiten. "Auf die Zusammenarbeit mit den KollegInnen im Beirat freue ich mich sehr", so der ehemalige Erste Bürgermeister Hamburgs, "denn es ist uns ein gemeinsames Anliegen, die Klimaschutzziele mit allen verfügbaren Technologien zu erreichen. Dafür muss das richtige Level Playing Field in der EU geschaffen werden"