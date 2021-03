Wie bereits zu Beginn dieses Jahres favorisiert wurde, konnte das britische Pfund gegenüber dem Euro deutlich aufwerten und begab sich infolgedessen in den Bereich von 0,86 GBP. Nach einer kurzzeitigen Seitwärtskonsolidierung in diesem Bereich wurde in der abgelaufenen Handelswoche ein Doji seitens der Händler im Chart hinterlassen, welches Hinweise auf einen Trendwechsel bereithielt. Das Resultat ist in dieser Woche zu beobachten, der Euro kann gegenüber dem britischen Pfund wieder merklich aufwerten und sogar einen Trendwechsel herbeiführen. Noch allerdings muss das Ganze mit einem eindeutigen Wochenschlusskurs oberhalb der Triggermarke bestätigt werden.

Ein Doji kommt selten allein

Die Ausgangslage für eine Aufwertung des Euros aus technischer sowie fundamentaler Sicht ist alle gut zu beurteilen, oberhalb eines Kursniveaus von 0,8664 GBP könnte es in den folgenden Wochen mit dem Paar weiter in den ersten Zielbereich von 0,8797 GBP aufwärtsgehen. Darüber befindet sich eine weitere Zielmarke bei 0,8864 GBP. Wer sich an einem gerebelten Long-Investment bis zum ersten Ziel engagieren möchte, darf hierzu gerne auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA1DYG zurückgreifen. Ein Wochenschlusskurs unterhalb von 0,86 GBP würden allerdings Zweifel an einer baldigen Trendwende wecken, Abschläge zurück auf ein Niveau von 0,8500 GBP wären in diesem Szenario nicht auszuschließen.