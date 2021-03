^ DGAP-News: Blue Elephant Energy AG / Schlagwort(e): Kooperation/Vereinbarung Blue Elephant Energy AG: Blue Elephant Energy unterzeichnet Entwicklungskooperation über 119 MWp Solar in Italien mit der Green Future S.r.l.

Blue Elephant Energy AG: Blue Elephant Energy unterzeichnet Entwicklungskooperation über 119 MWp Solar in Italien mit der Green Future S.r.l.

---------------------------------------------------------------------------

25.03.2021

Der Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Blue Elephant Energy AG (BEE) hat mit Green Future S.r.l. (Green Future), ein auf Sizilien ansässiges Planungs- und Projektentwicklungsunternehmen für Solarkraftwerke, eine Projektentwicklungskooperation für ein Solarparkportfolio von 119 MWp auf bereits gesicherten Flächen abgeschlossen. Die Baureife der Solarprojekte wird dabei für Ende 2022 erwartet.

Das Portfolio beinhaltet sechs Solarprojekte in der Region Sizilien in Italien, die sich durch die sehr gute Sonneneinstrahlung und ein, im Vergleich zum italienischen Festland, höheres Börsenstrompreisniveau auszeichnet.

Das Portfolio wird dazu beitragen, die weltweiten CO2-Emissionen um ca. 87.000 Tonnen zu reduzieren und ab seiner Fertigstellung den jährlichen Strombedarf von 78.000 Haushalten decken.

"Wir freuen uns, mit dieser Projektentwicklung unser Portfolio im Wachstumsmarkt Italien weiter ausbauen zu können. Bei den Flächeneigentümern handelt es sich teilweise bereits um Partner aus unserem Anlagenbestand. Durch die wettbewerbsfähigen Projektentwicklungskosten in Verbindung mit einem attraktiven PPA-Markt- und Strompreisumfeld können wir hier unser Bestandsportfolio zu attraktiven Rahmenbedingungen ausbauen. Gleichzeitig tragen wir mit diesen Projekten weiter zu einer nachhaltigeren und saubereren Energieversorgung bei.", kommentiert Tim Kallas, Chief Investment Officer der Blue Elephant Energy AG.



Über Blue Elephant Energy AG:

Die Blue Elephant Energy AG erwirbt und betreibt Solarparks und Windparks in acht Ländern mit einem Fokus auf Westeuropa. Gegründet im Jahr 2016 hat BEE ein Erneuerbare-Energien-Portfolio von 1.104 MW aufgebaut, wovon sich ein Teil im Bau befindet. BEEs erneuerbare Energieanlagen tragen zu einer nachhaltigen Energieversorgung bei, indem sie jährlich 1,02 Millionen Tonnen CO2 einsparen und 755.000 Haushalte mit sauberer Energie versorgen. Als Teil Ihrer ESG-Strategie unterstützt BEE soziale Projekte auf lokaler Ebene, insbesondere in Chile und in der Dominikanischen Republik. BEE hat sich weitere 591 MW Solarparkkapazität im Rahmen von Co-Development Agreements mit einer begrenzten Anzahl von Entwicklern gesichert. Mit dem von den BEE-Gesellschaftern bzw. mittelständischen Versicherungsunternehmen zur Verfügung gestellten Eigen- und Genussrechtskapital wurden seit der Gründung über EUR 1,2 Mrd. investiert.



Über Green Future:

Green Future ist seit über 10 Jahren erfolgreich im Bereich der Anlagenplanung, dem Bau, dem Betrieb und der Projektentwicklung von Solar- und Windkraftwerken aktiv. Insbesondere ist Green Future auf die Region Sizilien fokussiert und hat dort bereits eine Vielzahl von Solar- und Windkraftwerken in der Entwicklung, der Planung, dem Bau und dem Betrieb begleitet; Infrastrukturplanung für öffentliche u. private Auftraggeber ausgeführt; Umweltstudien, Landschaftsplanung- und technischen Planungskonzepte erstellt und Renaturierungsmaßnahmen auf Ausgleichsflächen für Solar- und Windkraftwerke konzipiert.



Kontakt:

Blue Elephant Energy AG

Karen Westphal

Jungfernstieg 51

20354 Hamburg

Fon: +49 40 320 27 21 0

Fax: +49 40 320 27 21 02

E-Mail: IR@blueelephantenergy.com



---------------------------------------------------------------------------

25.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Blue Elephant Energy AG

Jungfernstieg 51

20354 Hamburg

Deutschland

Internet: www.blueelephantenergy.com

EQS News ID: 1178249



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1178249 25.03.2021



°