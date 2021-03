DGAP-News: GECCI Investment KG / Schlagwort(e): Immobilien/Research Update

5,75%-GECCI-Immobilienanleihe in den Mittelstandsanleihen Index GBC MAX aufgenommen



25.03.2021 / 08:05

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



5,75%-GECCI-Immobilienanleihe in den Mittelstandsanleihen Index GBC MAX aufgenommen



- Der Qualitätsansatz des GBC Max hat sich in der Corona-Krise bewährt

- ESG und Nachhaltigkeit werden auch im GBC MAX immer bedeutsamer

- GECCI realisiert bezahlbare Ein- und Mehrfamilienhäuser mit hoher Energie-Effizienz