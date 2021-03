DGAP-News: PVA TePla AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

PVA TePla AG: Corona-Geschäftsjahr 2020 mit Umsatzsteigerung und deutlichem Ertragssprung



25.03.2021 / 08:00

PVA TePla AG: Corona-Geschäftsjahr 2020 mit Umsatzsteigerung und deutlichem Ertragssprung Konzernumsatz bei 137,0 Mio. EUR (2019: 131,0 Mio. EUR) plus 4,6%

EBITDA bei 22,7 Mio. EUR (2019: 16,2 Mio. EUR) plus 40,1%

EBIT bei 18,5 Mio. EUR (2019: 12,3 Mio. EUR) plus 50,4% Die PVA TePla AG (ISIN DE0007461006), wichtiger System-Hersteller und Anlagenlieferant für die Halbleiterindustrie und für High-Tech-Materialien, hat heute den Geschäftsbericht 2020 veröffentlicht. Die PVA TePla AG (ISIN DE0007461006), wichtiger System-Hersteller und Anlagenlieferant für die Halbleiterindustrie und für High-Tech-Materialien, hat heute den Geschäftsbericht 2020 veröffentlicht. Das Geschäftsjahr 2020 stand für die PVA TePla-Gruppe ganz im Zeichen weiteren, profitablen Wachstums. Der Konzernumsatz wuchs um 4,6% von 131,0 Mio. EUR im Vorjahr auf 137,0 Mio. EUR. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) stieg dabei auf 22,7 Mio. EUR (Vorjahr 16,2 Mio. EUR), ein Plus von 40,1%. Damit wurde die zum dritten Quartal 2020 angehobene Prognose sehr deutlich übertroffen. Das operative Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) kletterte auf 18,5 Mio. EUR und übertraf damit das Vorjahr (12,3 Mio. EUR) um überproportionale 50,4%. Die EBIT-Marge erreichte mit 13,5% die höchste jemals erreichte EBIT-Marge seit der Gründung der Gesellschaft im Jahr 1991. "Ich freue mich, dass ich die Gesellschaft in meinem letzten vollen Jahr als Vorstandsvorsitzender mit einem sehr guten operativen Ergebnis nach der Hauptversammlung im Juni an meinen Nachfolger übergeben kann. Ich war von Beginn meiner Tätigkeit an überzeugt, dass wir mit unseren führenden Technologien in der Kristallzucht, in der Metrologie und im Bereich High-Tech Materialien hervorragend aufgestellt sind und sich dies auch im operativen Ergebnis niederschlagen wird. Das haben wir im alles andere als einfachen Corona Jahr 2020 eindrucksvoll unter Beweis gestellt.", sagt Alfred Schopf, scheidender Co-Vorstandsvorsitzender der PVA TePla AG. Seite 2 ► Seite 1 von 4



