Artnet Intelligence Report analysiert den Kunstmarkt im Schatten der Pandemie

- Ein Blick auf die Frage, warum der neue experimentelle Kunstraum Superblue von der verlängerten Sperre profitieren könnte

- Das erste große Porträt des Künstlers Robert Nava, dessen "schlechte" Gemälde irritieren, begeistern und für horrende Preise verkauft werden

- Noch nie zuvor veröffentlichte Enthüllungen über den berüchtigten Alte-Meister-Fälschungsskandal, der heute als Ruffini-Affäre bekannt ist, inklusive seltener Kommentare von Ruffini selbst

Berlin/New York, 25. März 2021-Die Artnet AG, das führende Internetunternehmen im internationalen Kunstmarkt, hat die Frühjahrsausgabe 2021 des Artnet Intelligence Report veröffentlicht. Die aktuelle Analyse des Kunstmarktes von Redakteuren der Online-Plattform Artnet News bringt ein wenig Optimismus in den Nachrichtenzyklus: Der globale Kunstmarkt hat die Pandemie erstaunlich gut überstanden, und es sieht danach aus, als ob viele der Innovationen, die während des Lockdown entwickelt wurden, von Dauer sind.

Julia Halperin, leitende Redakteurin von Artnet News, analysiert Daten der Artnet Price Database und ermittelt die größten Gewinner und Verlierer bei Auktionen im Jahr 2020, während Tim Schneider, Ressortleiter Art Business, in der Titelgeschichte einen Blick auf Superblue wirft, das neueste Projekt des US-Galeristen Marc Glimcher (Pace). Die Ausstellung experimenteller Kunst revolutioniert den Kunstmarkt durch den Einsatz von Geschäftsmodellen, die im Einzelhandel, in der Theaterbranche und im Filmgeschäft gewinnbringend eingesetzt werden. Kann Superblue von einem verlängerten Lockdown profitieren und den Kunstmarkt vor dem Verfall retten? Kunstmarkt-Redakteurin Eileen Kinsella untersucht in ihrem Beitrag, wie der hybride Kunstmarkt - teils stationär, teils online - nach dem Ende der Pandemie aussehen wird und Wirtschaftsreporter Nate Freeman porträtiert den umstrittenen Künstler Robert Nava, dessen als "schlecht" verrufene Gemälde irritieren, begeistern und für horrende Preise verkauft werden. Autor Simon Hewitt deckt brandaktuelle Informationen zur Affäre um den Kunsthändler Giuliano Ruffini auf und verrät, warum der mutmaßliche Drahtzieher einer Reihe von Altmeisterfälschungen jetzt seine Sicht auf die dramatische Geschichte schildert.