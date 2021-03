DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

USU Software AG: Geschäftszahlen bestätigen Rekordjahr 2020



25.03.2021 / 08:58

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Konzernumsatz steigt um 12,2% auf 107,3 Mio. Euro

SaaS-Erlöse um 40,3 % auf 9,7 Mio. Euro ausgebaut

EBITDA um 34,8 % auf 13,4 Mio. Euro erhöht

Bereinigtes EBIT wächst um 48,5% auf 9,2 Mio. Euro

Konzernliquidität um 78,0% auf 18,5 Mio. Euro gesteigert

Auftragsbestand erhöht sich um 25,7% auf 61,9 Mio. Euro

Weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum angestrebt Möglingen, 25. März 2021. Die heute veröffentlichten Geschäftszahlen der USU Software AG (USU, ISIN DE000A0BVU28) für das Geschäftsjahr 2020 zeigen ungeachtet der COVID-19-Pandemie eine sehr positive operative Entwicklung. Erstmals in der Firmenhistorie wurde die 100-Millionen-Euro-Umsatz-Marke übertroffen. Dank eines starken Software-as-a-Service- (SaaS-) und Beratungsgeschäftes steigerte die USU Software AG im Verbund mit ihren Tochtergesellschaften (nachfolgend: "USU" oder "USU-Gruppe") den Konzernumsatz um 12,2 % gegenüber dem Vorjahr auf 107,3 Mio. Euro (2019: 95,6 Mio. Euro). Aufgrund des Digitalisierungstrends und damit verbundener zahlreicher Neuaufträge stiegen vor allem die Beratungserlöse überdurchschnittlich und lagen mit einem Umsatz von 60,2 Mio. Euro (2019: 49,9 Mio. Euro) um insgesamt 20,6% über dem Vergleichswert des Vorjahres. Zugleich profitierte USU von einem sehr starken Cloud- und Wartungsgeschäft. So erhöhten sich die Wartungseinnahmen inklusive der Erlöse aus dem SaaS-Geschäft im Vorjahresvergleich um 13,1% auf 32,5 Mio. Euro (2019: 28,7 Mio. Euro), wovon 9,7 Mio. Euro (2019: 6,9 Mio. Euro) allein auf die SaaS-Erlöse entfallen. Dies entspricht einem Anstieg um 40,3% gegenüber dem Vorjahr. Infolge des sehr hohen SaaS-Anteils an den Neuabschlüssen lag der Lizenzumsatz im Berichtsjahr 2020 ungeachtet eines positiven Abschlussquartals mit 12,9 Mio. Euro (2019: 15,0 Mio. Euro) um 13,8% unter dem sehr starken Vergleichswert des Vorjahres. Regional betrachtet erhöhten sich die Inlandsumsätze um 13,9% auf 78,8 Mio. Euro (2019: 69,2 Mio. Euro). Aber auch das Auslandsgeschäft konnte USU im Vorjahresvergleich um 7,9% auf 28,6 Mio. Euro (2019: 26,5 Mio. Euro) ausbauen. Seite 2 ► Seite 1 von 4



