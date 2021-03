Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Corona zum Trotz Jenoptik will Aktionären mehr Dividende ausschütten Der Technologiekonzern Jenoptik will seinen Aktionären trotz eines Umsatz- und Gewinnrückgangs im vergangenen Jahr mehr Dividende zahlen. Die Investoren sollen 0,25 Euro erhalten und damit fast doppelt so viel wie zuletzt, wie das Unternehmen am …