Der Markt für Elektronischen Zahlungsverkehr entwickelt sich rasant weiter. Ein wichtiger Grund ist die pandemiebedingte Digitalisierung und Verlagerung umfassender Geschäftsaktivitäten von einer Großzahl an Firmen in das Internet. Von dieser Entwicklung profitierten Zahlungsdienstleister wie PayPal enorm. Im abgeschlossenen Jahr 2020 verzeichnete PayPal ein Total Payment Volume (TPV) von 936 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 31 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Der daraus generierte Umsatz von 21,45 Milliarden US-Dollar konnte um 21 Prozent zulegen, nachdem nahezu 73 Millionen New Active Accounts (NNAs) hinzugewonnen werden konnten. Das Management geht davon aus, dass im Jahr 2021 annähernde Zuwachszahlen beim TPV wie 2020 erzielt werden können. Das TPV könnte demnach annähernd auf 1,2 Billionen US-Dollar steigen und einen Umsatzanstieg von 20 Prozent induzieren.

Zum Chart

Die Marktteilnehmer haben die Präsentation der Q4-Zahlen am 3. Februar 2021 gut aufgenommen und dem Aktienkurs wieder neue Impulse verschafft. Nach deren Veröffentlichung legte der Kurs noch einmal gute 20 Prozent zu. Als high Beta Wert erwischte es PayPal aber im Zuge des Rückgangs der Technologiewerte stärker als die Benchmark NASDAQ 100. Ausgehend vom 15. Februar 2021 gab der Kurs von PayPal bis dato rund 20 Prozent nach, der Index hat in der selben Zeitspanne ein Minus von 6 Prozent hinnehmen müssen. Dennoch sollte der Supportbereich rund um das Level von 226,61 US-Dollar das Abwärtsmomentum einbremsen, zumal der Wert auch als überverkauft erscheint. Steigt die Inflationserwartung der Marktteilnehmer und damit auch die Zinsen, würde dies aber einen Abverkauf von Wachstumswerten wie PayPal auslösen und der Supportbereich bei 226,61 wäre nicht mehr zu halten. Das gewählte und kurzfristige Szenario geht aber von steigenden Kursen aus, wenn der Supportbereich abermals getestet wird.