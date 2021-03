Anzeige

Alle Indizes an der Wall Street gestern im Minus, allen voran wieder Nasdaq und Russell 2000! Das zeigt: sowohl Value- als auch Tech-Aktien stehen an der Wall Street derzeit gleichermaßen unter Druck

