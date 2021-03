Öffentliche Schulden im Jahr 2020 um 14,4 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen

WIESBADEN (ots) - Öffentlicher Gesamthaushalt zum Jahresende 2020 mit 2 171,8

Milliarden Euro verschuldet - Schuldenstand 1,0 % niedriger als zum Ende des 3.

Quartals 2020



Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände

sowie Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte) war beim

nicht-öffentlichen Bereich (Kreditinstitute sowie sonstiger inländischer und

ausländischer Bereich, z. B. private Unternehmen im In- und Ausland) zum

Jahresende 2020 mit 2 171,8 Milliarden Euro verschuldet. Das entspricht einer

Pro-Kopf-Verschuldung von 26 128 Euro (2019: 22 857 Euro).





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weitermitteilt, stieg die öffentliche Verschuldung damit gegenüber dem Jahresende 2019um 14,4 % oder 273,1 Milliarden Euro. Der Anstieg ist im Wesentlichen in derAufnahme finanzieller Mittel zur Bewältigung der Corona-Krise begründet.Gegenüber dem 3. Quartal 2020, als der höchste jemals in der Schuldenstatistikgemessene Schuldenstand verzeichnet worden war, sank die Verschuldung im 4.Quartal 2020 um 1,0 % oder 22,6 Milliarden Euro.Schulden des Bundes wachsen um 18,1 %Mit Ausnahme der Sozialversicherung waren am Jahresende 2020 alle Ebenen desÖffentlichen Gesamthaushalts stärker verschuldet als Ende 2019. Insgesamtverzeichnete der Bund mit einem Anstieg um 18,1 % beziehungsweise 214,9Milliarden Euro auf 1 403,4 Milliarden Euro den stärksten Schuldenzuwachs.Gegenüber dem 3. Quartal 2020 sanken die Schulden des Bundes im 4. Quartal 2020um 1,9 % beziehungsweise 26,8 Milliarden Euro.Schulden der Länder steigen um 9,9 %Die Länder waren Ende 2020 mit 635,8 Milliarden Euro verschuldet, das waren 9,9% beziehungsweise 57,1 Milliarden Euro mehr als Ende 2019. Die Verschuldung istin allen Ländern gestiegen, prozentual nahm sie in Sachsen am stärksten zu(+344,0 %), gefolgt von Bayern (+38,0 %) und Bremen (+31,0 %). Die geringsteZunahme war in Sachsen-Anhalt (+1,6 %), Rheinland-Pfalz (+3,4 %) undSchleswig-Holstein (+3,9 %) zu verzeichnen. Die Länder mit den höchstenabsoluten Zuwächsen waren Bremen (+9,3 Milliarden Euro), Nordrhein-Westfalen(+8,3 Milliarden Euro) und Niedersachsen (+6,8 Milliarden Euro).In den meisten Ländern stand die höhere Verschuldung größtenteils imZusammenhang mit der Corona-Krise. In Bremen ist der Anstieg vor allem aufSchuldenaufnahmen für die Bereitstellung von Barsicherheiten fürDerivat-Geschäfte zurückzuführen. Gegenüber dem 3. Quartal 2020 stiegen dieSchulden der Länder im 4. Quartal 2020 um 0,9 % beziehungsweise 5,5 MilliardenEuro.Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände nehmen um 1,1 Milliarden Euro zu