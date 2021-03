DGAP-News: FRIWO AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

FRIWO AG: FRIWO hat Voraussetzungen für langfristigen Wachstumstrend geschaffen und strebt 2021 weiteres Wachstum und ein positives Ergebnis an



25.03.2021 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Spezialist für Stromversorgung und Ladetechnik kommt insgesamt gut durch das Corona-Jahr 2020 und erreicht Umsatzwachstum von 3,8 Prozent auf 99,4 Mio. Euro

Bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT) in etwa ausgeglichen

Transformationsprogramm plangemäß umgesetzt: Kostenbasis verringert, Systemgeschäft für digitale Antriebslösungen ausgebaut, attraktive Neukunden bei E-Mobility gewonnen, Forschungs- und Entwicklungs-Aktivitäten erhöht

Künftige Unterteilung in zwei Business Units: für Stammgeschäft mit Stromversorgungen und Ladegeräten und für E-Mobility-Aktivitäten, um Marktpotenziale optimal nutzen zu können Ostbevern, 25. März 2021 - Der FRIWO-Konzern hat die Herausforderungen des Corona-Jahres 2020 insgesamt gut gemeistert. Durch die konsequente Umsetzung des Ende 2019 beschlossenen Transformationsprogramms wurden zudem die Voraussetzungen für einen langfristigen Wachstumstrend geschaffen. Für das laufende Jahr 2021 strebt der internationale Hersteller von Power Supply Lösungen und Ladetechnik sowie digitaler Antriebssteuerungen eine weitere Verbesserung der Umsatz- und Ertragsentwicklung an. Um die Potenziale in den internationalen Märkten gezielter heben zu können, hat FRIWO seit Beginn dieses Jahres die Geschäftsaktivitäten in zwei Business Units aufgeteilt. Während die Einheit Power Systems das angestammte Geschäft mit Stromversorgungen und Ladegeräten abdeckt, wird das potenzialreiche E-Mobility-Geschäft in einer eigenen Business Unit gebündelt. Beide Einheiten verfügen über eigene Strukturen bei Vertrieb, Forschung und Entwicklung (F+E) sowie Operations. Rolf Schwirz, Vorstandsvorsitzender der FRIWO AG: "FRIWO ist heute wieder ein Unternehmen im Vorwärtsgang mit einer klaren Strategie für Wachstum und Profitabilität. Dazu hat beigetragen, dass wir im Rahmen der Transformation die Produktions- und Verwaltungsstrukturen gestrafft und dadurch unsere Fixkosten gesenkt haben. Mindestens genauso wichtig sind aber die Investitionen in die Zukunft, etwa der Start der neuen Tochtergesellschaft in Indien zur Vermarktung von Antriebssystemen für elektrische Zweiräder oder der Ausbau der F+E-Kapazitäten in Deutschland und am Standort Vietnam. In den kommenden Jahren wird es vor allem darum gehen, die Zielmärkte von FRIWO stärker zu durchdringen, Marktanteile zu gewinnen und die Umsatzbasis geografisch zu verbreitern. Die neue Konzernorganisation mit zwei Business Units wird dabei helfen, schneller und kundennäher zu agieren." Seite 2 ► Seite 1 von 5



