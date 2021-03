Mittelstandsanleihen Index GBC MAX trotz Pandemie auf Allzeithoch-Niveau

Hohes Niveau – der GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX) ist trotz Corona-Krise auf einem hohen Kursniveau von aktuell rund 146,0 Punkten per Mitte März 2021. Zuletzt konnte der Qualitätsanleiheindex (ISIN: DE000SLA1MX8) im Februar ein neues Allzeithoch mit 147,96 Index-Punkten markieren. Auffallend ist zudem, dass Themen wie ESG und Nachhaltigkeit im Anleihenindex immer bedeutsamer werden.

Laut Analysten der GBC AG haben die zuvor aufgenommenen Anleihen, wie z.B. die der Bilfinger SE und der Otto GmbH & Co. KG, durch ihre positiven Kurseffekte und Kupons die Gesamtperformance des GBC MAX beflügelt. Zudem haben aber auch die bestehenden Anleihen und sonstigen Wertpapiere zu einer positiven Gesamtentwicklung des Qualitätsanleihenindex beigetragen. In 2021 (YTD) beträgt das Plus bereits +2,32%. Trotz einer durch die Corona-Situation bedingten höheren Volatilität von 15,12% innerhalb der letzten 12 Monate, konnte in Kombination mit einer sehr guten Performance (letzten 12 Monate: 24,65%) ein deutlich positives Sharpe-Ratio von 1,65 erzielt werden.