Kann sich die Adidas-Aktie vom aktuellen Kursrutsch halbwegs erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebeölprodukte bezahlt machen.

Nach der am 10. März 2021 veröffentlichten Bekanntgabe des Sportartikelherstellers Adidas, den Umsatz und Gewinn nach dem Einbruch im Vorjahr wieder kräftig anheben zu werden (vor allem die starken Zahlen des letzten Quartals 2020 geben Anlass zur Hoffnung) und die Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen in Höhe von drei Euro je Aktie legte die Aktie bis zum 11. März 2021 auf ihr 12-Monatshoch bei 306,80 Euro zu. Allerdings war die Freude der Börsianer über die positiven Neuigkeiten von Adidas vorerst einmal nur von kurzer Dauer. Seit dem Jahreshoch geriet die Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) zusehends unter Druck. Am 25. März 2021 notierte die Aktie bereits unterhalb von 270 Euro.

Für risikobereite Anleger, die vor allem den heutigen Kurseinbruch von vier Prozent als übertrieben einschätzen und der Aktie in nächster Zeit eine Kurserholung auf 280 Euro (auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt gestern), dann wird eine Investition in Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.