Förderbank KfW verdient im Corona-Jahr 2020 deutlich weniger

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Corona-Krise hat tiefe Spuren in der Jahresbilanz 2020 der staatlichen Förderbank KfW hinterlassen. Der Konzerngewinn sank von rund 1,37 Milliarden Euro im Vorjahr auf 525 Millionen Euro, wie das von Bund und Ländern getragenen Institut am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Belastet wurde die Bilanz durch eine höhere Vorsorge für ausfallgefährdete Kredite sowie Bewertungsabschläge auf Beteiligungen.

Die gute operative Ergebnisentwicklung habe sich zwar fortgesetzt und das Vorjahr sogar übertroffen, coronabedingte Belastungen im Bewertungsergebnis hätten jedoch den Konzerngewinn gedrückt, erläuterte Vorstandschef Günther Bräunig.