Köngen (ots) - Ein Zurück zum "business as usual" wird es nach Corona nicht

geben. Auch nicht beim Thema Führung. Hat sich doch gerade in der Krise klar

abgezeichnet, welche Leadership-Konzepte Unternehmen brauchen, um wandlungs- und

anpassungsfähig reagieren zu können. Wie eine aktuelle Marktbeobachtung der

Unternehmensberatung Staufen zeigt, fällt es aber vielen Unternehmen schwer, die

in der Pandemie gewonnenen Erkenntnisse zur neuen Normalität zu machen.



"Unabhängig davon, wie stark einzelne Branchen derzeit von den Auswirkungen der

Pandemie betroffen sind, stehen in vielen Unternehmen doch erhebliche

'Aufräumarbeiten' an", sagt Andreas Sticher, Partner für Restrukturierung bei

der Unternehmensberatung Staufen. Die Bandbreite reicht dabei von der harten

Restrukturierung wegen akuter Finanzierungsprobleme bis hin zu längerfristigen

Transformationsprozessen, um auch für die anstehenden Umbrüche in Bezug auf

nachhaltige Geschäftsmodelle, E-Mobility etc. gut gewappnet zu sein.







den Menschen und das Thema Führung in den Mittelpunkt stellen", so

Restrukturierungsexperte Sticher weiter. Eine echte Transformation beinhalte

mehr als Kostensenkungen oder schlankere Prozesse. "Der Blick muss auf die

Organisation dahinter gelenkt und Führungshierarchien entsprechend angepasst

werden", lautet seine Empfehlung.



Der Staufen-Berater verweist dabei auf die Lehren aus der Corona-Krise: "Es

waren vor allem die starren, streng hierarchisch geprägten Firmen, die sich im

Krisenmodus nur schwer behaupten konnten. Agile, flexible sowie modern geführte

Unternehmen konnten die Verwerfungen infolge von Lockdown und gekappter

Lieferketten deutlich besser bewältigen."



Externe Schocks werden nach Ansicht von Restrukturierungs-Fachmann Sticher auch

künftig die Zukunftsplanungen von Unternehmen durcheinanderwirbeln. Zusätzlich

würde die fortschreitende Digitalisierung ein immer höheres Tempo einfordern.

"Das fachliche Wissen in den Unternehmen ist vorhanden. Aber wer den Erfolg

langfristig sichern möchte, muss auch ein positives, offenes Mindset für

Veränderung mitbringen."



Viele Führungskräfte orientieren sich Sticher zufolge immer noch zu einseitig an

klassischen Methoden und Zielsystemen. Entscheidend sei jedoch, Führung

ganzheitlicher zu denken: "Die Führungs- und Unternehmenskultur muss

Veränderungsfähigkeit fördern. Gefragt sind Führungskräfte, die Menschen für

neue Anforderungen qualifizieren und für den Wandel begeistern. Sie müssen die

Notwendigkeit des Wandels erklären, Vertrauen schaffen und klare Zielbilder

erzeugen, um die Angst vor der unsicheren Zukunft abzubauen." Seite 2 ► Seite 1 von 2



