Frankfurt am Main (ots) - Die aktuellen Entwicklungen zeigen es deutlich: DieDynamik der Digitalisierung der Verwaltung muss weiter zunehmen. Mit dem 20.eGovernment-Wettbewerb wollen BearingPoint und Cisco die besten Projekte unddamit die Treiber der digitalen Verwaltung auszeichnen. Bewerber können ihreDigitalisierungs- und Modernisierungsprojekte für die Verwaltung in 6 Kategorieneinreichen. Beiträge zur kurzfristigen Krisenbewältigung und OZG sind diespezifischen Kategorien des Jubiläumswettbewerbs. Bewerbungen sind bis zum 30.Juni 2021 möglich.Die Management- und Technologieberatung BearingPoint schreibt gemeinsam mit demTechnologieanbieter Cisco dieses Jahr den 20. eGovernment-Wettbewerb aus. DerWettbewerb würdigt Projekte, die in vorbildlicher Weise die Digitalisierung undModernisierung der Verwaltung fördern und dabei den Nutzen für Bürgerinnen undBürger in den Fokus rücken.

Jon Abele, Leiter Government and Public Sector bei BearingPoint: "Die Pandemiezeigt uns wie unter einem Brennglas, welche zentrale Bedeutung dieDigitalisierung für unsere Gesellschaft hat und entfacht Feuer, wo die Defiziteam größten sind. Als wir vor 20 Jahren den eGovernment-Wettbewerb zum ersten Malausgeschrieben haben, ging es vielfach noch um einfacheInformationsdienstleistungen. Die Geschwindigkeit, in der technischeInnovationen, wie mobiles Internet, aufgegriffen wurden, war gering und derNutzenaspekt noch wenig ausgeprägt. Heute ist die Dynamik im eGovernment undauch der Reifegrad deutlich höher, neue Technologien wie KI oder Blockchainwerden schnell eingeführt. Die Digitalisierung wird große Teile der öffentlichenVerwaltung revolutionieren. In vielen vorbildlichen Projekten werden bundesweitzahlreiche Digitalisierungsmaßnahmen umgesetzt und das Ziel unseres Wettbewerbsist es, diese Projekte sichtbar zu machen - und so auch neue Akteure zuinnovativen Lösungen zu inspirieren."Jetzt bis zum 30. Juni 2021 bewerben!Öffentliche Organisationen aus Bund, Ländern und Kommunen sowieSozialversicherungsträger und Institutionen des Gesundheitswesens sind dazuaufgerufen, bis zum Bewerbungsschluss am 30. Juni 2021 ihre zukunftsfähigen,innovativen Konzepte und Projekte zur Verwaltungsmodernisierung einzureichen.Aus jeder Kategorie werden von einer unabhängigen, externen Expertengruppe dreiFinalisten ermittelt. Diese erhalten die Möglichkeit, ihre Projekte AnfangSeptember 2021 bei den Finalistentagen und anschließend auf der Webseite desWettbewerbs zu präsentieren. Die Gewinner werden bei einer feierlichenPreisverleihung Ende September im Rahmen des Ministerialkongresses in Berlinprämiert. Die Teilnahmeunterlagen liegen unter