Umsatz beim Uhrenhersteller Junghans 2020 deutlich gesunken

SCHRAMBERG (dpa-AFX) - Die Corona-Pandemie hat im vergangenen Jahr auch bei der Uhrenfabrik Junghans aus dem Schwarzwald ihre Spuren hinterlassen. Der Umsatz ging deutlich um mehr als elf Prozent auf gut 19 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Grund waren deutliche Rückgänge im Auslandsgeschäft - insbesondere, weil die Touristen fehlten, die Junghans sonst Umsatz in den Top-Lagen der Innenstädte, in Flughafen-Shops und auf Kreuzfahrtschiffen bringen.

Trotzdem habe man das Jahr mit schwarzen Zahlen abschließen können, hieß es. Details nennt das Unternehmen mit Sitz in Schramberg generell nicht. Junghans feiert in diesem Jahr sein 160-jähriges Bestehen./eni/DP/fba