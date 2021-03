Bonn (ots) - Neu und benutzerfreundlicher erscheint ab sofort die Website des

Deutschen Verbands Tiernahrung e. V. (DVT). Die Internetpräsenz bietet wie

gewohnt Informationen rund um die Themen Futtermittelwirtschaft und

Tierernährung an. Um die Seite übersichtlicher zu gestalten, wurde die

Navigationsstruktur deutlich verschlankt. Die Darstellung passt sich darüber

hinaus noch besser als vorher an die Eigenschaften von unterschiedlichen

Endgeräten an.



Die Startseite bietet einen neuen, frischen Look. Auf einem Blick zeigen sich

durch Herunterscrollen ausgewählte Rubriken und Themen im Angebot. Das gesamte

Menü bleibt oben links jederzeit aufrufbar und bietet folgende Bereiche zum

Stöbern und Lesen an:







- "Über uns" mit Informationen zum Verband, seinen Aufgaben, den Gremien und zur

Geschäftsstelle

- "Branche" mit Eckdaten und Grundinformationen zur Futterbranche an sich, zu

Futtermitteln und Tierernährung sowie zu den Gesichtern der Branche und

- "Presse", wo Pressemitteilungen und Mediathek zu finden sind.



Neu strukturiert wurde ebenfalls der Bereich für die Verbandsmitglieder, um auch

in diesem Bereich die Übersichtlichkeit zu verbessern. Ergänzend zum Relaunch

hat der DVT das Informationsangebot auf http://www.futterfakten.de erweitert, wo

Basisinformationen vermittelt sowie häufige Fragen und Vorurteile leicht

verständlich beantwortet werden.



http://www.dvtiernahrung.de



Über den DVT



Der Deutsche Verband Tiernahrung e. V. (DVT) vertritt als unabhängiger

Wirtschaftsverband die Interessen der Unternehmen, die Futtermittel,

Vormischungen und Zusatzstoffe für Nutz- und Heimtiere herstellen, lagern und

damit handeln.



Pressekontakt:



Britta Noras

Deutscher Verband Tiernahrung e. V.

mailto:noras@dvtiernahrung.de

mobil: +49 178 6387828



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/45468/4873041

OTS: Deutscher Verband Tiernahrung e.V. (DVT)





