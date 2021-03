High Tide eröffnet zwei neue Geschäftslokale in unterversorgten Stadtvierteln von Calgary

CALGARY, 25. März 2021 – High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HITI) (OTCQB: HITIF) (FWB:2LY), ), ein auf den Einzelhandel spezialisiertes Cannabisunternehmen, das sein Geschäftsfeld auf die Herstellung und den Vertrieb von Verbraucherartikeln erweitert hat, hat heute bekannt geben, dass sein neues Canna Cabana-Geschäftslokal im wohlhabenden Stadtviertel Silverado von Calgary heute mit dem Verkauf von Cannabisprodukten zu Genusszwecken begonnen hat und dass morgen ein weiteres Ladengeschäft im Viertel Shawnessy von Calgary mit dem Verkauf beginnen wird. Die neuen Geschäftslokale befinden sich in der 850 - 19369 Sheriff King Street SW bzw. in der 130 - 296 Shawville Blvd SE und sind der 78. bzw. 79. Markengeschäftsstandort von High Tide in Canada, an denen Cannabisprodukte und das entsprechende Zubehör erhältlich sind. Das Silverado-Laden, das erste Cannabis-Einzelhandelsgeschäft in diesem Viertel, befindet sich in einer beliebten Shopping-Plaza, in dem auch eine große Lebensmittelkette eine Filiale betreibt. Das Shawnessy-Geschäft befindet sich hingegen in einem Einkaufszentrum neben Filialen großer nationaler Einzelhandelsmarken.

„Beide neuen Geschäftslokale folgen dem differenzierten Modell eines ‚One-Stop-Shops‘ von High Tide, das alle Bedürfnisse unserer Kunden in Bezug auf Cannabis und Konsumzubehör bedient“, meint Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. „Alberta ist zwar nach wie vor ein stark umkämpfter Markt, wir konzentrieren unsere Geschäftsstrategie in dieser Provinz jedoch auf die Fortsetzung des organischen Wachstums durch die Eröffnung von neuen Ladengeschäften in unterversorgten Stadtvierteln und bieten zugleich Preise und Produktsortimente, die ein breites Spektrum von Verbraucher ansprechen“, so Grover abschließend.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör gerichtet ist. Das Unternehmen ist - gemessen am Umsatz - der größte kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; es betreibt 79 Markenstandorte in ganz Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, KushBar, Meta Cannabis Co., Meta Cannabis Supply Co. und NewLeaf Cannabis. Derzeit werden zusätzliche Standorte im ganzen Land entwickelt. High Tide beliefert Verbraucher seit über einem Jahrzehnt durch seine zahlreichen Konsumzubehör-Unternehmen, einschließlich der E-Commerce-Plattformen Grasscity.com, Smokecartel.com und CBDcity.com, und seine Vertriebsabteilung Valiant Distribution, einschließlich des lizenzierten Unterhaltungsmarkenherstellers Famous Brandz. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Aphria Inc. (TSX: APHA) (NYSE: APHA) und Aurora Cannabis Inc. (NYSE: ACB) (TSX: ACB).