DeFi Technologies kündigt strategische Partnerschaft mit HIVE Blockchain Technologies an

TORONTO, Ontario 25. März 2021 -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (NEO:DEFI, FWB:RMJR) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Absichtserklärung (LOI) mit HIVE Blockchain Technologies Ltd ("HIVE") (TSX. V:HIVE, OTCQX:HVBTF, FSE:HBF) einen Aktientausch vereinbart hat, durch den HIVE zehn (10) Millionen Stammaktien von DeFi Technologies, die 6,5 % der bestehenden ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entsprechen, im Austausch gegen vier (4) Millionen Stammaktien von HIVE, die 1,1 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Hive entsprechen, erhalten wird. Die Transaktion, die keine Barzahlung durch eine der beiden Seiten beinhaltet, wird voraussichtlich am oder um den 16. April 2021 abgeschlossen und ist abhängig vom Abschluss einer zufriedenstellenden Due Diligence durch beide Parteien. Darüber hinaus planen HIVE und DeFi Technologies eine Partnerschaft rund um das dezentrale Finanz-Ökosystem (DeFi) mit spezifischen Anwendungen rund um Ethereum und Miner Extractable Value (MEV). Die neue Partnerschaft, die auf dreimonatige Gespräche zurückzuführen ist, wird dem Unternehmen eine strategische Beteiligung an HIVE und eine breitere Partnerschaft rund um das DeFi-Ökosystem mit speziellem Fokus auf den Ethereum-basierten MEV-Bereich und die damit verbundenen Entwicklungen ermöglichen.

MEV bezieht sich auf die Höhe des Gewinns, den Miner aus der Umordnung und Zensierung von Transaktionen auf der Blockchain ziehen können. Es ist im letzten Jahr zu einem wichtigen Thema geworden, da der DeFi-Markt von 3 Mrd. US$ auf 71 Mrd. US$ Marktkapitalisierung gewachsen ist. Von den 347,3 Mio. US-Dollar an gewonnenem MEV stammen 88 % aus DeFi-Aktivitäten (siehe Grafik unten). Wie aus den Daten von Coin Metrics ersichtlich ist, stammt mehr als die Hälfte aller Einnahmen der ETH-Miner derzeit aus Transaktionsgebühren. Durch die gemeinsame Zusammenarbeit bei diesen Aktivitäten erhalten Einzelpersonen einen kapitaleffizienteren Markt, auf dem sie agieren können, während die Miner für ihr altruistisches Handeln eine höhere Rendite erhalten.

Quelle: Flashbots.net

Der DeFi-Sektor hat seit 2020 dramatisch an Wert gewonnen und hat einen Wendepunkt erreicht, da institutionelle Investoren und große Unternehmen verstärktes Interesse an der dezentralen Finanzbranche zeigen. Im dritten Quartal 2020 veröffentlichte das U.S. Office of the Comptroller of the Currency (OCC) eine Anleitung, die klarstellt, dass nationale Banken Dienstleistungen für Stablecoin-Emittenten in den USA anbieten können. Dieses sowie andere Interessen von Risikokapital- und Finanzinstitutionen am dezentralen Finanzsektor sind ein wichtiger Schritt für die weit verbreitete Annahme von DeFi.