CTS EVENTIM und Borussia Mönchengladbach vereinbaren Ticketing-Partnerschaft

Die Partnerschaft ist langfristig angelegt und beinhaltet außerdem eine umfangreiche Einbindung des Ticketings in die IT-Systemlandschaft der Borussia. Für die Fans wird so eine einheitliche Anmeldung für alle Web-Anwendungen möglich. Über die Zweitmarktlösung Tixx-Clubsale können Karten direkt im Online-Ticketshop von Borussia Mönchengladbach erworben und weiterverkauft werden.

Borussias Geschäftsführer Stephan Schippers betonte: "Wir wollen und werden durch die Partnerschaft mit EVENTIM den Service für unsere Fans beim Ticketverkauf für unsere Heimspiele optimieren und uns durch den Ausbau des elektronischen Ticketings zeitgemäß und nachhaltig aufstellen."

Karsten Elbrecht, Geschäftsführer der CTS EVENTIM Sports GmbH, unterstrich: "Wir freuen uns, dass sich mit Borussia Mönchengladbach ein weiterer Top-Club in Deutschland für unsere Digitalisierungslösungen entschieden hat. Borussia Mönchengladbach ist einer der bestgeführten Vereine in Deutschland und Vorreiter in Bezug auf Innovation und Digitalisierung. Umso mehr freuen wir uns, dass sich die Borussia dazu entschlossen hat, auf unsere langjährige Expertise im Sportmarkt zu vertrauen. Wir blicken voller Erwartung auf die Zusammenarbeit mit einem der erfolgreichsten und traditionsreichsten Vereine in Deutschland."

Über CTS EVENTIM

CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurden pro Jahr rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Vor dem Hintergrund weiterreichender Verbote und Einschränkungen von Veranstaltungen durch die Corona-Pandemie erwirtschaftete der Konzern 2020 in 21 Ländern einen Umsatz von 256,8 Mio. Euro, nach mehr als 1,4 Milliarden Mrd. Euro im Jahr zuvor.