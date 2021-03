Thales und Inetum stellen intelligentes Grenzmanagement an den spanischen Flughäfen Valencia und Bilbao bereit

Thales, führender Anbieter im Bereich der digitalen Sicherheit, und Inetum, führender europäischer Anbieter von digitalen Diensten und Lösungen, stellen für die Flughäfen Valencia und Bilbao über 45 automatische Gates für die Grenzkontrolle (Automatic Border Control, ABC Gates ) bereit, die über Gesichtserkennungs- und automatische Dokumentenprüffunktionen verfügen. Thales ist für die Identitätsüberprüfung und intelligente Zugangskontrolle zuständig, während Inetum manuelle Prüfstellen und das Echtzeit-Überwachsungssystem installiert. Beide Unternehmen arbeiteten bei der Integration und Installation in den Flughäfen zusammen.

ABC Gates at Valencia Airport (Photo: Thales)

Seit Juli 2020 sind diese neuen Zugangspunkte schon in den Flughäfen Valencia und Bilbao im Einsatz und ermöglichen es den Fluggästen dort, ein größeres Maß an Agilität zu zeigen. Das System ist für die Beamtinnen und Beamten der Nationalen Polizei sehr wichtig, denn es vereinfacht ihre Arbeit. Auch am Flughafen Fuerteventura werden die Systeme zurzeit installiert. Insgesamt sind dort 36 ABC Gates vorgesehen.

Indem die automatischen Kontrollen für Agilität, Sicherheit und Komfort bei der Durchführung von biometrischen Identitätsprüfungen in polizeilichen Datenbanken sorgen, führen sie zu Leistungsverbesserungen. Die Beamtinnen und Beamten haben weiterhin volle Kontrolle bei ihrer Arbeit und können gegebenenfalls zusätzliche Sicherheitskontrollen durchführen.

„Diese Technologie erleichtert durch die Überprüfung der Identität des Reisenden und der Reisedokumente, einschließlich einer biometrischen Prüfung, die Abwicklung von Fluggästen an den Grenzen. Das neue System sorgt letztendlich für einen schnelleren Identifizierungsvorgang“, so Juan Carlos Crespo, Deputy General Manager für Iberia- und Latam-Bereiche bei Inetum.

„Wir sind stolz darauf, die Arbeit der Nationalen Polizei und AENA zu unterstützen, indem wir für Sicherheit und Agilität im Flughafenbereich sorgen, ohne das Reiseerlebnis zu trüben“, so Jesús Sánchez Bargos, Country Director und CEO von Thales Spain.

Thales verfügt über große internationale Erfahrung im Bereich des intelligenten Grenzmanagements an Flughäfen mit Referenzen aus 20 Ländern, darunter Frankreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auch für umfassende Grenzkontrollsysteme zuständig, darunter Systeme in Flughäfen, Seehäfen und an Grenzübergängen für mehrere Länder.