BARCLAYS belässt Auto1 auf 'Equal Weight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 47,50

Kursziel alt: 43,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Auto1 von 43,50 auf 47,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Gebrauchtwagenhändler für die Online-Verkaufsplattform Autohero könnte seine am Mittwoch hochgeschraubten Absatzziele für 2021 noch überbieten, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen für Verkäufe über Autohero an und damit auch das Kursziel./bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2021 / 20:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2021 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.