IDEMIA und Cybernetica kündigen Partnerschaft für das Angebot einer innovativen Smartphone-basierten ID-Authentifizierung und eSignature an

(Photo: Business Wire)

SplitKey, die Technologie von Cybernetica, ergänzt die digitalen ID-Lösungen von IDEMIA, die auf Biometrik basieren, um den unterschiedlichen Anforderungen von Regierungen durch eine mobile App und einen cloudbasierten Ansatz nachzukommen. Diese Lösungen ermöglichen eine sichere Authentifizierung und qualifizierte Signaturen im Einklang mit der EU-Verordnung (eIDAS).

SplitKey setzt auf innovative kryptografische Lösungen. Um die Sicherheit zu gewährleisten, sind die Authentifizierung und Signatur nur erfolgreich, wenn alle Teile der Berechtigungsnachweise einer Person (d.h. die privaten Schlüssel) - die zwischen dem Smart Device und dem Server des SplitKey-Hosts gespeichert sind - auf allen Geräten zusammenwirken. SplitKey sichert europaweit derzeit 70 Millionen Transaktionen pro Monat, die von Millionen von Nutzern hunderter eServices durchgeführt werden.

IDway, die digitale ID-Lösung von IDEMIA, erleichtert die ID-Ausgabe und Authentifizierung und ist auf spezifische nationale technische sowie regulatorische Anforderungen anpassbar. Regierungen können somit eine sichere digitale ID basierend auf einer nationalen Datenbank oder einem Ausweisdokument ausgeben.

„Wir begrüßen die Synergie durch die Kombination aus Cybernetica’s einzigartigem Know-how in der Entwicklung von Technologien im Bereich der digitalen Identität und IDEMIA’s herausragender Position in der Welt. Wir sind auf die Bereitstellung einer Technologie fokussiert, die Menschen hilft, in einer zunehmend vernetzten Welt sicher zu interagieren. Unsere Partnerschaft mit IDEMIA, dem global führenden Anbieter von Augmented Identity, ist ein Schritt in Richtung der weitverbreiten Nutzung mobiler Authentifizierungs- und digitaler Signaturdienste weltweit“, sagte Oliver Väärtnõu, Vorstandsvorsitzender bei Cybernetica.