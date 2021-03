BAADER BANK belässt Evotec auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Das Zahlenwerk für 2020 habe die Konsensschätzungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Bruno Bulic in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Wirkstoff-Forschungsunternehmen habe zudem für 2021 einen positiven Ausblick vorgelegt./mf/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2021 / 08:17 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET