- Für die Mehrheit der mittelständischen Unternehmen hat KI (noch) keine hohestrategische Relevanz.- Regelbasierte Systeme und Machine Learning sind bedeutendste Haupttechnologien// Fokus liegt hauptsächlich bei der Automatisierung von Prozessen.- Interne Kompetenzmängel sind die größte Hürde bei der KI-Implementierung.So präsent die Begriffe "Deep Learning", "Process Mining" oder "Natural LanguageProcessing" in der Arbeitswelt mittlerweile sind, so häufig kommt künstlicheIntelligenz (KI) schon in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz. Derdeutsche Mittelstand scheint KI-Technologien hingegen noch verhaltengegenüberzustehen - das zeigt die aktuelle Studie "Künstliche Intelligenz imMittelstand", für die Deloitte Private über 300 Führungskräfte mittelständischerUnternehmen zu den Herausforderungen, Chancen und Risiken von KI im Mittelstandbefragt hat. 64 Prozent messen KI eine lediglich mittlere bis niedrige Relevanzfür den Mittelstand als Ganzes bei. Auch in Bezug auf das eigene Geschäftsmodellsprechen ihr 58 Prozent eine niedrige Bedeutung zu. Werfen die Befragten denBlick in die Zukunft, ändert sich das Meinungsbild: 59 Prozent sind davonüberzeugt, dass die Bedeutung von KI zunehmen wird."Der deutsche Mittelstand steht für eine hohe Innovationsfähigkeit undGeschwindigkeit - eigentlich perfekte Voraussetzungen für die Umsetzung vonKI-Initiativen", betont Lutz Meyer, Partner und Leiter von Deloitte Private."Die Studienergebnisse machen allerdings deutlich, dass viele mittelständischeUnternehmen KI noch immer auf die lange Bank schieben. Damit unterschätzen sienicht nur die Realität, sondern verwehren sich selbst auch den zahlreichen kurz-und langfristigen Chancen, die künstliche Intelligenz ihnen bereits heute bietenkann."Prozessuale Perspektive überwiegtKI-Technologien stehen reihenweise bereit - doch welche haben für denMittelstand die größte Bedeutung? 45 Prozent der Befragten sehen regelbasierteSysteme in Sachen Relevanz an erster Stelle, gefolgt von Machine Learning (41%)und Deep Learning (36%). Diese Priorisierung deckt sich mit den Potenzialen, diesich die Unternehmen vom KI-Einsatz am ehesten versprechen: nämlich derAutomatisierung von Prozessen (77%), der effizienten Nutzung von Daten (72%) undder Beschleunigung von Prozessen (66%). Lediglich 43 Prozent erhoffen sich vonKI die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Entsprechend gering fällt mit 26