Berlin (ots) -



- Gansel Rechtsanwälte ermöglicht Betrieben eine Reduzierung ihrer Miete oder

Pacht, wenn sie von Corona-Einschränkungen betroffen sind oder waren

- Grundlage für das Vorgehen ist eine von der Bundesregierung initiierte

Gesetzesnovelle, die eine faire Verteilung der Corona-Last zwischen

Mieter:innen und Vermieter:innen vorsieht

- Kostenfreie Ersteinschätzung für alle Betriebe direkt online möglich;

anwaltliches Vorgehen dialogorientiert und ohne Kostenrisiko



Von Corona-Maßnahmen betroffene Betriebe können mit Gansel Rechtsanwälte eine

Reduzierung ihrer Gewerbemiete auf Grundlage einer Gesetzesnovelle erreichen.

Ziel des Vorgehens ist eine Vereinbarung zwischen Mieter:innen und

Vermieter:innen für den Erhalt der Geschäftsbeziehung. Neben einer Mietanpassung

ist auch die vorzeitige Vertragsbeendigung oder die künftige Verringerung der

Mietfläche möglich. Gewerbetreibende können ihre Möglichkeiten ab sofort und

kostenfrei online prüfen lassen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Aufgrund der anhaltenden Corona-Auflagen können viele stationäre Unternehmenihre gemieteten oder gepachteten Räumlichkeiten nur noch sehr eingeschränktnutzen. Die Miete oder Pacht dafür ist trotzdem fällig. Um eine faire Verteilungdieser Last zu erreichen, hat die Bundesregierung im Dezember 2020 eineGesetzesnovelle erlassen. Durch den neuen Artikel 240 § 7 EGBGB könnengewerbliche Mieter und Pächter ihre monatlichen Zahlungen unter bestimmtenBedingungen* reduzieren, so lange die Störung der Geschäftsgrundlage besteht -rückwirkend ab dem ersten Lockdown im März 2020 und für die Zukunft.Dr. Timo Gansel, Vorstand der Gansel Rechtsanwälte Rechtsanwalts-AG: "DieSituation für viele Unternehmen ist trotz staatlicher Hilfen weiterhin kritisch.Insbesondere Mietzahlungen stellen eine hohe Belastung dar, denn sie laufenweiter, auch wenn die Mieträume nicht genutzt werden können. Mit unserem Angebotwollen wir den Gewerbetreibenden nun schnell unter die Arme greifen. Es gehtdarum, die finanzielle Belastung der Krise auf mehrere Schultern zu verteilen,ohne eine Seite an den Pranger zu stellen. Mit unserem Service erhaltenbetroffene Unternehmen nun eine direkte Anwendungsmöglichkeit für das neueGesetz."Diese Betriebe können profitierenVon der Gesetzesnovelle können alle Betriebe profitieren, die aufgrundstaatlicher Maßnahmen ihre Geschäftsräume nur eingeschränkt nutzen können undkonnten. Das gilt insbesondere für das Gastgewerbe, den Einzelhandel oder dieVeranstaltungsbranche, aber auch für Büros, bei denen die Belegschaft insHome-Office geschickt wurde.