Von dem Anfang 2018 gesetzten Höhepunkt bei 257,40 Euro hat sich Continental in den letzten Jahren klar verabschiedet und ist coronabedingt sogar auf ein Verlaufstief von 51,45 Euro abgestürzt. Dabei wurde zwar kurzzeitig der 200-Monats-Durchschnitt bärisch tangiert, konnte aber Ende 2020 wieder zurückerobert werden und gab Aufwärtspotenzial zurück an den EMA 50 sowie der Kursmarke von 132,00 Euro frei. Dort ist der Wert kurzzeitig zur Unterseite abgeprallt und korrigiert nun abwärts. Doch unter technischen Gesichtspunkten könnte eine Korrekturausweitung bevorstehen und die Aktie entsprechend verbilligen. Dies könnte im Anschluss allerdings für den Aufbau von frischen Long-Positionen genutzt werden.

Sommerhochs im Visier

Unterhalb des EMA 200 bei 108,35 Euro sind weitere Abschläge zunächst in den Bereich von 100,52 Euro klar zu favorisieren, darunter finden sich weitere potenzielle Trendwendemarken um 91,15 sowie 81,78 Euro in der Continental-Aktie. Über ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC9QJE ergebe sich ausgesprochen hohes Renditepotenzial, sollten allein die aktuellen Jahreshochs von den genannten Supports angesteuert werden. Ein direkter Ausbruch über das Niveau von mindestens 132,00 Euro würde dagegen Kurspotenzial zurück an die langfristige Widerstandszone um 160,45 Euro freisetzen können. Anschließend aber dürfte eine nicht gerade kurze Konsolidierungsbewegung erfolgen.