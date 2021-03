Südzucker beginnt die heutige Sitzung mit einem kräftigen Anstieg. So kann der Kurs satte rund fünf Prozent zulegen. Nach diesem Anstieg kostet das Papier nun 14,14 EUR. Startet dadurch jetzt eine neue Rallye?

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund eins Prozent. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 14,30 EUR. Die nächsten Tage dürften also die ein oder andere Überraschung parat halten.

Anleger, die bei Südzucker eher fallende Kurse erwarten, könnten jetzt über weitere Leerverkäufe nachdenken. Putkäufer oder Leerverkäufer erhalten nämlich einen kräftigen Rabatt. Für alle Südzucker-Aktionäre dürfte der heutige Tag dagegen ein Festtag sein.