Schließlich musste die Sparda-Bank West ihren Filialbetrieb im Jahresverlauf aufgrund hoher Inzidenzwerte in ihrem Geschäftsgebiet regional immer wieder stark einschränken. "Die Sicherheit unserer Kundinnen und Kunden sowie unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte für uns selbstverständlich Vorrang", sagt Manfred Stevermann. Und er ergänzt: "Unsere Service- und Beratungsangebote konnten wir daher vor Ort nicht immer in gewohnter Weise zur Verfügung stellen. Unsere Filialteams haben aber alles unternommen, um Kundenanfragen stets schnell zu beantworten und die Menschen unter Wahrung der Hygienevorschriften weiterhin kompetent und umfassend zu beraten."



Kundenausrichtung: über 10.000 neue Kunden gewonnen



Dieser Einsatz kam bei den Kunden an. Das ist auch ein wichtiger Grund dafür, dass die Kunden der Bank im vergangenen Jahr trotz angepasster Kontoführungsgebühren und Filialschließungen im Zuge der strukturellen Neuausrichtung weitgehend treu geblieben sind. Ein Rückgang hat es gegeben, er beträgt -2,7 Prozent. Zudem hat die Sparda-Bank West an allen ihren Standorten auch 2020 wieder neue Kunden hinzugewinnen können - wenn auch mit 10.075 Neukunden in etwas geringerem Umfang als in den Jahren zuvor. Insgesamt zählte die Bank Ende des vergangenen Jahres 682.152 Kunden sowie 577.727 Mitglieder und ist damit auch weiterhin die mitgliederstärkste Genossenschaftsbank Deutschlands.



Kundeneinlagen: Covid-19-Krise sorgt für weitere Steigerung

Noch einmal deutlicher angestiegen als im Vorjahr sind bei der Sparda-Bank West die Kundeneinlagen. Sie gingen um 531 Millionen Euro auf 11,89 Milliarden Euro nach oben (+4,7 Prozent). Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer davon ist die Corona-Pandemie, in der die Sparquote hierzulande weiter angezogen hat. "Es gab wenig Möglichkeiten, Geld auszugeben, und in unsicheren Zeiten legen die Menschen eben lieber etwas mehr auf die hohe Kante", sagt Manfred Stevermann. Für ihn ist es "nur allzu verständlich, wenn Kunden ihr Geld kurzfristig verfügbar halten und zugleich auch noch sicher unterbringen wollen". Steigende Sichteinlagen auf Giro- oder Sparkonten sind für den Vorstandsvorsitzenden "ein großartiger Vertrauensbeweis in die Stabilität der Sparda-Bank West, aber auch ein Alarmsignal dafür, dass Kunden zu wenig aus ihren Ersparnissen machen."