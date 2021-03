^ DGAP-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme The Social Chain AG: The Social Chain AG legt Konditionen der Wandelanleihe 2021/2024 fest

The Social Chain AG: The Social Chain AG legt Konditionen der Wandelanleihe 2021/2024 fest

Veröffentlichung gemäß Artikel 17 MAR



Berlin, 25. März 2021 - Der Vorstand der The Social Chain AG (WKN: A1YC99, ISIN: DE000A1YC996, Ticker: PU11) ("Gesellschaft") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrat der Gesellschaft den anfänglichen Wandlungspreis, die anfängliche Wandlungsprämie und den Zinssatz der Wandelanleihe 2021/2024 auf der Grundlage eines von der Emissionsbank durchgeführten Market Soundings festgelegt. Der anfängliche Wandlungspreis der Wandelanleihe 2021/2024 beträgt EUR 32,50, was einer anfänglichen Wandlungsprämie von 13,24 % über dem Aktienreferenzpreis von EUR 28,70 entspricht. Der Aktienreferenzpreis ist der Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel am 24. März 2021. Der Zinssatz der Wandelanleihe 2021/2024 beträgt 5,75 % per annum. Der Vorstand hatte die Ausgabe der Wandelanleihe 2021/2024 im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 25.000.000,00 mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 16. März 2021 beschlossen.



Die Veröffentlichung des Bezugsangebotes für die Wandelanleihe 2021/2024 ist am 17. März 2021 im Bundesanzeiger erfolgt. Danach können die Aktionäre der Gesellschaft ihr Bezugsrecht in der Zeit bis zum 31. März 2021, 24:00 Uhr, über ihre Depotbank bei der Bezugsstelle während der üblichen Geschäftszeiten ausüben. Nicht fristgemäß ausgeübte Bezugsrechte verfallen ersatzlos.