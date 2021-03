DGAP-News: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e): Jahresbericht/Dividende

init innovation in traffic systems SE: Digitalisierungs-Spezialist legt für Corona-Jahr 2020 Erfolgsbilanz vor



25.03.2021 / 11:53

init steigert Konzernergebnis um 32 Prozent Vorstand will Dividende auf 0,55 Euro (Vorjahr: 0,40 Euro) erhöhen

Digitalisierung im ÖPNV als Wachstumstreiber

Mit Innovationen neue Anwendungsbereiche erschlossen

Die init innovation in traffic systems SE (ISIN DE 0005759807) konnte heute bei ihrer Jahrespresse- und Analystenkonferenz erneut eine Erfolgsbilanz vorstellen. Trotz aller coronabedingten Widrigkeiten hat der international führende Digitalisierungs-Spezialist für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) demnach auch im Krisenjahr 2020 die Wachstumsziele in Umsatz und Ergebnis gut erreicht und teilweise neue Bestwerte markiert. Besonders erfreulich für die init Aktionärinnen und Aktionäre: Das Ergebnis pro Aktie konnte von 1,13 Euro auf 1,50 Euro verbessert werden. Dies ist auf das gestiegene Konzernergebnis von 32 Prozent auf 14,9 Mio. Euro zurückzuführen. Die init Aktie gewann 2020 insgesamt 46 Prozent an Wert. Vor kurzem erreichte der Kurs mit 41,20 Euro ein historisches Hoch. Darüber hinaus soll die höhere Dividende am Erfolg des Unternehmens teilhaben lassen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Erhöhung auf 0,55 Euro (Vorjahr: 0,40 Euro) vor. Als besonders erfreulich bewertete der Vorstand, dass es auch im Corona-Krisenjahr gelungen ist, den Umsatz um mehr als 15 Prozent auf den neuen Rekord von 180,7 Mio. Euro (Vorjahr: 156,5 Mio. Euro) zu steigern und damit die langfristig verfolgte Zuwachsrate zu treffen. Noch stärker legte das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) mit rund 21 Prozent auf 19,6 Mio. Euro (Vorjahr: 16,2 Mio. Euro) zu. Die EBIT-Marge stieg damit weiter auf 10,9 Prozent an (Vorjahr: 10,4 Prozent). Seite 2 ► Seite 1 von 4



