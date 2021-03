Roscan Gold: Aktie bricht trotz schwachem Marktumfeld aus!

Derzeit dümpeln Goldaktien und Goldpreis vor sich hin. Doch es gibt auch Werte, die hervorstechen. So konnten die Papiere von Roscan Gold nach oben ausbrechen und zeigen eine relative Stärke gegenüber dem Markt.

Derzeit dümpelt der Goldpreis an der Marke von 1.730 US-Dollar je Unze herum. Auch viele Goldaktien zeigen sich in diesen Wochen schwach. Der XAU-Goldminenindex hält sich zwar ebenso wie Gold wacker, ein Ausbruch nach oben will aber bisher nicht gelingen. Dabei weisen diverse Marktanalysten schon seit geraumer Zeit darauf hin, dass der Sektor unterbewertet ist. Hauptargument: Die Unternehmen weisen hohe Net Cash-Positionen auf, leiten Aktienrückkaufprogramme ein und erhöhen sukzessive die Gewinnqualität sowie die Dividenden. Baker Steel Capital Managers wiesen zudem darauf hin, dass die Goldaktien derzeit sogar gegenüber dem Goldpreis underperformen und erwarten, dass sich dies sukzesive ändert (siehe Chart unten).

Aktie von Roscan Gold bricht nach oben aus

Doch es gibt Aktien, die auch in diesen rauen Zeiten mit relativer Stärke glänzen. So konnten sich die Papiere von Roscan Gold (0,50 CAD | 0,34 Euro; CA77683B1076) dem Seitwärtstrend entziehen und sind ausgebrochen (siehe Chart unten). Die Aktie war monetalng seitwärts gelaufen, konnte seit Monatsbeginn aber bei Anlegern mit starken Bohrergebnissen (hier) und glaubwürdigen Fürsprechern (hier) punkten. Dabei führen die Kanadier derzeit eine Kapitalerhöhung zu 0,42 CAD je Aktie durch. Dass das Papier inzwischen ein Sechstel höher notiert, scheint die Käufer am Markt nicht zu stören. Sie dürften auf die Chancen durch das Kandióle-Projekt in Westafrika setzen. Roscan Gold gilt deshalb als einer der heißesten Übernahmekandidaten der Region. In der näheren Umgebung befinden sich bereits ein halbes Dutzend Goldminen, zu den quasi direkten Nachbarn zählen unter anderen B2Gold und IAMGold.

Aktieninfo Roscan Gold*

Börsenkürzel TSX-V | ISIN: ROS | CA77683B1076

Aktueller Aktienkurs: 0,50 CAD | 0,34 Euro

Börsenwert: 160 Mio. CAD (voll verwässert)

Ausstehende Aktien: 278,1 Mio.

Optionen/Warrants: 19,3 Mio. | 22,9 Mio.

Voll verwässert: 320,3 Mio.

Aktionäre: Management & Directors (12,9%), Power Corp. of Canada (5,9%), 1832 Asset Management (4,5%), Bromma Asset Management (4,5%), US Global Investors (1,1%), Sprott Inc. (0,5%)

*Alle Angaben gelten ohne Berücksichtigung der hier genannten Kapitalerhöhung.