Nürnberg (ots) - Mit weniger Optimismus, aber immer noch positiv - so sehen dieDeutschen ihre finanzielle Situation. Das TeamBank-Liquiditätsbarometer fielseit der ersten Erhebung 2013 noch nie so tief, bleibt aber im positivenBereich. Im Vergleich zum Vorjahr verliert der Index mehr als die Hälfte undkommt auf einen Stand von 13,5 Punkten. Das ist ein Ergebnis derbevölkerungsrepräsentativen Studie "Liquidität 50Plus", für die Anfang desJahres mehr als 3.000 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger befragt wurden.Mit dem TeamBank-Liquiditätsbarometer wird die Stimmung in der Bevölkerunggemessen. Dabei werden die Einschätzungen der derzeitigen und der zukünftigenfinanziellen Situation kombiniert. Die Berechnung erfolgt analog zumifo-Geschäftsklimaindex, der ebenfalls Lage und Erwartung berücksichtigt. Voreinem Jahr hatte der Liquiditätsindex noch 27,75 Punkte erreicht - nach einemHöchststand im Jahr 2019 mit 31,25 Punkten. "Die Werte bleiben auch nach diesemherausfordernden Jahr durchweg im positiven Bereich. Das zeigt, dass dieDeutschen ihre finanzielle Lage insgesamt solide sehen", sagt Frank Mühlbauer,Vorstandsvorsitzender der TeamBank AG. In allen Altersgruppen ist die Stimmungim Vergleich zum Vorjahr allerdings abgesackt. In der Generation 50Plus ist derEinbruch besonders groß: Der Wert verliert 75 Prozent und fällt von 17,74 auf4,25 Punkte. Die TeamBank erhebt den Index jährlich seit 2013.Zwei Drittel schätzen ihre derzeitige finanzielle Situation als gut bis sehr gutein, mehr als ein Drittel rechnet auch weiterhin mit einer positivenEntwicklung. Vor einem Jahr haben die Deutschen ihre derzeitige und künftigefinanzielle Situation noch deutlich besser eingeschätzt. In eine ähnlicheRichtung weisen die jüngsten Ergebnisse der Gesellschaft für Konsumforschung(GfK): Die Stimmung war schon einmal besser, aber langsam geht es wiederbergauf. Der GfK-Konsumklimaindex erholte sich zuletzt etwas und stieg um 2,6auf minus 12,9 Punkte. "Trotz der aktuellen Krisenstimmung gibt es einen großenWunschstau im Konsum. Die Prognosen lassen ein deutliches Wachstum nach Ende derCorona-Beschränkungen erwarten", sagt Mühlbauer von der TeamBank.30- bis 49-Jährige leiden finanziell am stärksten unter der Corona-KriseEin Viertel der Befragten berichtet von einer Verschlechterung der finanziellenLage aufgrund der Corona-Pandemie. Vor allem die 30- bis 49-Jährigen sindbetroffen. In dieser Altersgruppe beklagen 30 Prozent der Befragten Einbußen. Inder Generation 50Plus sehen sieben von zehn Befragten keine Veränderungen ihrerLage durch die Corona-Krise, in der Gesamtbevölkerung sind es nur sechs vonzehn.Corona-Jahr raubt der Generation 50Plus die Zuversicht