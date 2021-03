Zepp fördert den gesunden Schlaf zusammen mit der World Sleep Society, erstellen Sie ein Schlaflied für sich selbst und Ihre Freunde am Weltschlaftag

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Holen Sie sich Tipps und Hilfsmittel, um

regelmäßigen Schlaf für eine gesündere Zukunft zu priorisieren.



Der Weltschlaftag (World Sleep Day®) steht vor der Tür. Zepp (NYSE: ZEPP)

fördert durch exquisite Wearable-Technologien regelmäßigen Schlaf und eine

gesunde Zukunft für Menschen weltweit. An diesem besonderen Tag lädt Zepp jeden

dazu ein, ein eigenes Schlaflied auf seiner interaktiven Website zu kreieren:

www.ZeppLullaby.com (http://www.zepplullaby.com/) . Als Diamond-Sponsor des von

der World Sleep Society initiierten Weltschlaftags 2021 ruft Zepp jeden dazu

auf, den ersten Schritt zu einem regulären Schlaf und einer gesünderen Zukunft

zu machen.



Wie Zepp Lullaby entstand





Seit seiner Gründung im Jahr 2013 hat Zepp enorme Anstrengungen unternommen, umein vertrauenswürdiger persönlicher Sport- und Gesundheitsbegleiter zu werdenund in die Forschung zum Gesundheitsmanagement mit Experten weltweit zuinvestieren. Im Oktober 2020 gab Zepp eine unabhängige Umfrage mit dem Namen"Zepp Global Sleep Report" unter 12.000 Befragten in sechs Ländern in Auftrag,um die Sorgen, Wahrnehmungen und Einstellungen zum Thema Schlafqualität indiesen beispiellosen Zeiten zu verstehen.In diesem Bericht (https://bit.ly/359g7UQ) mit Kommentaren der World SleepSociety fand Zepp heraus, dass 89 % der Befragten zustimmten, dass das Hören vonberuhigender Musik beim Schlaf helfen kann. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen,dass Beethovens Mondscheinsonate in allen Nationen das beliebteste Stück ist,das zur Schlafenszeit gehört wird, mit Ausnahme von Italien, wo die BefragtenChopins Nocturne Nr. 2 bevorzugten. Die Befragten in Deutschland und Thailandgaben an, am liebsten Popmusik zu hören, während die Befragten in den USA,Großbritannien, Spanien und Italien angaben, es sei klassische Musik.Inspiriert durch den Blick in den schwedischen Sternenhimmel und die Erkenntnis,dass Musik beim Einschlafen hilft, arbeitete Zepp mit schwedischen Kreativenzusammen, um einen digitalen Schlaflied-Generator http://www.zepplullaby.com/auf den Markt zu bringen, der am Weltschlaftag ein neues Hilfsmittel fürMenschen werden könnte.Vier Tipps von Experten zum WeltschlaftagNeben dem Lullaby-Generator ist es auch hilfreich, einige Tipps und Ratschlägevon Experten (https://worldsleepday.org/ask-the-sleep-experts) zu hören.Regelmäßiger Schlaf ist eine großartige Möglichkeit, jeden Tag auf gesunde Weisezu beginnen und zu beenden und den Weg für eine gesündere Zukunft zu ebnen. Hiersind vier Tipps für Sie vom Co-Vorsitzenden des Weltschlaftags, Professor Fang