US-Gewerkschaft Plumbers & Steamfitters Local 442 unterstützt cleanH2steam DCC-Wasserstoffkessel von Jericho Energy Ventures

Tulsa, OK, und Vancouver, BC, 25. März 2021 - Jericho Energy Ventures (TSXV: JEV; FWB: JLM0; OTC: JROOF) („Jericho“ oder „JEV“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass die Plumbers & Steamfitters Local 442-Gewerkschaft (www.lu442.com) mit Sitz in Modesto, Kalifornien, ihre Zusammenarbeit mit dem hundertprozentigen Tochterunternehmen von JEV, Hydrogen Technologies Inc. (HTI), mit Begeisterung in die nächste Phase der Kommerzialisierung überführt.

Die Local 442-Gewerkschaft befindet sich im San Joaquin Valley Air Pollution Control District („APCD“) [Luftverschmutzungskontrollbezirk], einem der fortschrittlichsten und strengsten APCDs in Kalifornien, der einen nationalen Rahmen für die Verringerung des Treibhausgas-Ausstoßes bietet. Im Wissen um die strengen Umweltkontrollen ihres APCD unterstützte die Local 442 den Gründer von HTI, Ed Stockton, aktiv beim Bau und Testen des kommerziellen cleanH2steam DCC-Demonstrationskessels, der sich bei der Local 442 in Modesto, Kalifornien, befindet.

Die Demonstrationsanlage wurde von verschiedenen Gruppen und Gewerkschaften unterstützt, die sowohl Material als auch Arbeitskräfte zur Verfügung stellten, darunter die International Brotherhood of Electrical Workers („IBEW“) [Internationale Bruderschaft der Elektrotechniker]. In Verbindung mit HTI war die Demonstrationsanlage ein erfolgreicher erster kommerzieller Schritt und dient weiterhin als Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen Anbietern sauberer Energie wie HTI und den Gewerkschaften, die die Anlagen größtenteils in den USA installieren.

Der Präsident der Local 442, Bill Taylor, erklärte: „Es war wirklich eine Freude, während der Tests und der Entwicklung des cleanH2steam DCC-Kessels mit Ed Stockton und den Mitarbeitern von HTI zusammenzuarbeiten. Für uns schien dies das Tor zur Zukunft bei der Erzeugung von sauberem Dampf und Energie zu sein, während wir uns von der Verbrennung fossiler Rohstoffe lösen, und wir mussten einfach Teil dieser Entwicklung sein. Als Ed an mich herantrat, war es offensichtlich, dass seine patentierte Technologie ganz natürlich zu uns passen würde und Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Arbeitsplätzen für unsere hochqualifizierten und ausgebildeten Arbeitskräfte schaffen würde. Wir freuen uns auf eine lange und lohnende Beziehung, während wir in die nächste Phase eintreten, in der wir eine aktive Rolle beim Bau und der Installation neuer cleanH2steam DCC-Kesselanlagen spielen werden.“