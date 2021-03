Fandom Sports prägt ersten NFT für E-Sport-Belohnungen

Eingetragene Warenzeichen für das Markenlogo und den Fancoin von Fandom Sports wurden für die wichtigsten globalen Märkte erworben. Die eingetragenen Warenzeichen decken die internationalen Schlüsselmärkte China, Japan, Südkorea, Taiwan, Indien, Vereinigtes Königreich und Deutschland ab – Rechtsprechungen, in denen E-Sport ein explosives Wachstum aufweist.

Wie bereits am 19. Januar 2021 bekannt gegeben, wird das Unternehmen zahlreiche einzigartige NFTs erstellen, um E-Sport-Fans die Nutzung der Plattform von Fandom Sports schmackhaft zu machen und sie dafür zu belohnen. Fandom Sports gestaltet Wettbewerbe und markengeschützte Werbegeschenke in Zusammenhang mit dieser Version des NFT, um Anreize für Spieler auf der Plattform von Fandom Sports zu schaffen. Der einzigartige, von Daniel Mazzone konzipierte NFT von Fandom Sports bleibt in der exklusiven Reserve des Unternehmens als wertvolles Aktivum von Fandom Sports.

Die bereits zuvor gemeldeten Aktienoptionen, die Daniel Mazzone gewährt wurden, waren nur ein Teil der Vergütung für seine Konzipierungsleistungen, die aus Aktien und anderen finanziellen Vergütungen bestand.

„Wir haben unsere Bemühungen hinsichtlich der Entwicklung unserer Belohnungsmatrix beschleunigt. Kürzlich eingestellte Mitarbeiter haben unsere Initiativen weiterentwickelt, indem sie den ersten NFT von Fandom Sports geprägt haben. Unser Team arbeitet intensiv daran, unsere Belohnungs- und NFT-Matrix zu erweitern, damit Fans für ihre Aufmerksamkeit belohnt werden können. Die Spieler werden die Möglichkeit haben, verdiente Belohnungen zu erhalten, um ihre Fähigkeiten und Zeit zu handeln, zu verkaufen und zu monetarisieren, indem sie digitale Aktiva sowohl im freien Spiel, bei regulierten Wetten sowie auf unserer zukünftigen Plattform für alle Altersgruppen freischalten“, sagte David Vinokurov, CEO und President von Fandom Sports.