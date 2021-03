DGAP-News: FACT, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

FACT, Inc. erweitert die Blockchain-Plattform um Non-Fungible Tokens (NFTs)



25.03.2021

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 25. März 2021) - FACT, Inc. (OTC Pink: FCTI) (das "Unternehmen" oder "FACT"), ein weltweit führender Anbieter von Authentifizierungstechnologie für Kunst- und Sammlerstücke, kündigte heute an, dass es mit der Entwicklung zur Integration von Non-Fungible Tokens (NFTs) in seine Blockchain-Technologieplattform begonnen hat, die es Nutzern ermöglicht, NFTs für physische Vermögenswerte zu erstellen und zu handeln.