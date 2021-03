Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Märkte am Donnerstag: Corona-Sorgen im DAX Neue COVID-19-Sorgen und die langsam in Fahrt kommenden Impfprogramme in Europa sorgen am Donnerstag für schlechte Stimmung im DAX.