Märkte am Donnerstag: Corona-Sorgen im DAX, E.ON-Aktie bricht nach oben aus

Neue COVID-19-Sorgen und die langsam in Fahrt kommenden Impfprogramme in Europa sorgen am Donnerstag für schlechte Stimmung im DAX.

Am Donnerstagmittag muss der DAX leichte Verluste einstecken. Grund für die schlechte Stimmung sind die neuen Unsicherheiten in Bezug auf das Coronavirus. Während hierzulande die dritte Ansteckungswelle läuft und sich neue ansteckendere Varianten des Virus ausbreiten, gibt Europa in Sachen Immunisierung der Gesellschaft mit COVID-19-Impfstoffen keine allzu gute Figur ab. Daher bleiben die Anlegersorgen, dass die Wirtschaft später als erhofft wieder anspringen könnte.