SGL Carbon setzt nach Ergebniseinbruch auf Konzernumbau

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon rechnet mit ersten Erfolgen des massiven Konzernumbaus im laufenden Jahr. "Wir haben 2020 zum Aufräumen genutzt", sagte Vorstandschef Torsten Derr am Donnerstag in Wiesbaden. Es gebe zwar weiter große Unsicherheiten in den Märkten. Nach dem starken wirtschaftlichen Einbruch im abgelaufenen Geschäftsjahr werde 2021 aber von einem leichten Umsatzplus und einer deutlichen Reduzierung des Fehlbetrags im Konzern ausgegangen.

Die Aktien sind im Laufe des Vormittags stark unter Druck geraten und verloren zuletzt rund 18 Prozent. Damit waren die Titel Schlusslicht im SDax.