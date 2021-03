Berlin (ots) -



- Die Nachfrage nach Eigentumswohnungen und Häusern zum Kauf in Deutschland ist

im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel gestiegen.

- Kaufimmobilien ziehen gleichermaßen in den Stadtkernen wie in den Speckgürteln

der deutschen Metropolen stark gestiegenes Interesse auf sich. Eine

Stadtflucht zeigt sich nicht.

- Vor allem Eigentumswohnungen mit viel Fläche, Balkon oder Garten haben an

Attraktivität gewonnen.



Entgegen landläufiger Vermutungen hat die Corona-Pandemie den Markt für

Wohnimmobilien bisher nicht einbrechen lassen. Ganz im Gegenteil: Corona und die

allgemeine Marktlage haben zu einem verstärkten Nachfrageschub nach

Wohnimmobilien zum Kauf geführt. Im Februar 2021 gingen auf ImmoScout24 33

Prozent mehr Kontaktanfragen für Häuser zum Kauf ein als im Vorjahr. Für

Eigentumswohnungen stieg die Nachfrage um 34 Prozent. Damit setzt sich das

deutlich verstärkte Interesse der Vormonate an Kaufimmobilien fort.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Eine Verschiebung aus der Stadt zugunsten des Landes ist dabei nicht erkennbar.Auf Basis der Daten des größten Immobilienmarktplatzes stieg die Nachfrage nachWohnimmobilien zum Kauf sowohl in den Top7-Städten Berlin, München, Hamburg,Köln, Frankfurt am Main, Düsseldorf und Stuttgart als auch in den jeweiligenSpeckgürteln der deutschen Metropolen. Jedoch zeigten sich starke regionaleUnterschiede zwischen den einzelnen Städten und ihren Umlandgemeinden.Während die Nachfrage nach Eigentumswohnungen in Frankfurt am Main im Februar2021 mit einem Plus von 1 Prozent nur leicht über dem Vorjahresniveau lag,verzeichneten Berlin 38 Prozent und Hamburg 36 Prozent mehr Kontaktanfragen fürEigentumswohnungen. In den Speckgürteln lag die Spanne zwischen plus 14 Prozentin Frankfurt am Main und plus 70 Prozent in Köln. Bis auf München als Ausnahmeverzeichneten die angrenzenden Umlandgemeinden einen stärkeren Nachfragezuwachsals die dazugehörigen Städte.Bei Häusern zum Kauf stieg in Berlin, Hamburg, München und Düsseldorf dieNachfrage in den Umlandgemeinden stärker als innerhalb der Stadtgrenzen. InFrankfurt am Main, Köln und Stuttgart waren hingegen Häuser zum Kauf imStadtgebiet noch begehrter als in den Speckgürteln."Deutschlandweit boomt die Nachfrage nach Wohnimmobilien zum Kauf. Anders alserwartet, liegt das aber nicht an einer Verschiebung von der Stadt ins Umland,also einer Stadtflucht. Zwar stieg die Nachfrage nach Kaufimmobilien auch in denSpeckgürteln der deutschen Metropolen, aber nicht zu Lasten der Stadtkerne",sagt Ralf Weitz, Geschäftsführer von ImmoScout24.Warum gerade jetzt so viele Menschen nach einer Kaufimmobilie suchen, hat