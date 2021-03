---------------------------------------------------------------------------

Ad-hoc-Announcement Pursuant to Ad-hoc-Meldung gemäß Art. 17 MAR Art. 17 MAR

No Coupon Payment in 2021 / Zinsausfall in 2021 / Sharing in Losses Verlustbeteiligung der stillen Einlage

Today, 25 March 2021, Fürstenberg Heute, am 25. März 2021, wurde der Capital II GmbH ("Issuer") was Fürstenberg Capital II GmbH notified by Norddeutsche ("Emittentin") von der Landesbank Girozentrale, Hanover Norddeutsche Landesbank ("NORD/LB") of the fact that, Girozentrale, Hannover ("NORD/LB") according to NORD/LB AöR's mitgeteilt, dass gemäß prepared and audited annual aufgestelltem und geprüftem financial statements for the Jahresabschluss für die NORD/LB financial year 2020 and in AöR im Geschäftsjahr 2020 gemäß accordance with the German HGB ein Bilanzverlust vor commercial code, a balance sheet Verlustbeteiligung durch deficit before loss absorption bestehende stille Einlagen von through existing silent 842,6 Mio. entstanden ist. Dies contributions in the amount of hat zur Folge, dass zum einen EUR 842,6 million has been gemäß § 3 Abs. 3 des zwischen der incurred. As a consequence Emittentin und der NORD/LB thereof, firstly, the payment of geschlossenen und am 25. November a profit participation to the 2020 von der NORD/LB mit Wirkung Issuer in respect of the zum 31. Dezember 2022 gekündigten financial year 2020 is fully Vertrages über die Errichtung excluded pursuant to § 3 para 3 einer stillen Gesellschaft of the agreement on the ("Beteiligungsvertrag") die establishment of a silent Zahlung einer Gewinnbeteiligung an partnership entered into by and die Emittentin für das between the Issuer and NORD/LB Geschäftsjahr 2020 vollständig and terminated by NORD/LB on 25. ausgeschlossen ist und zum anderen November 2020 effective 31. gemäß § 6 Abs. 1 des December 2022 ("Participation Beteiligungsvertrags der Buchwert Agreement") and, secondly, the der stillen Einlage der Emittentin book value of the silent in der Bilanz der NORD/LB AöR per contribution of the Issuer as 31. Dezember 2020 um EUR shown in the balance sheet of 20.059.202,20 auf EUR NORD/LB AöR as of 31 December 130.450.575,50 weiter herabgesetzt 2020 was further reduced by an worden ist.