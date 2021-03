Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hannover (ots) -- Intensive Vorbereitungen auf die Ferienmonate: sicheres undverantwortungsvolles Reisen entlang der gesamten Reisekette- TUI und TUI fly unterstützen Tests von deutschen Osterurlaubern vor Rückreisenach Deutschland- TUI appelliert an Urlauber, Hygiene- und Abstandsregeln im Urlaub wie zuhauseeinzuhalten- Buchungen konzernweit für Sommer 2021 mit 2,8 Millionen weiter aufermutigendem Niveau- Seit Februar insgesamt rund 180.000 zusätzliche Buchungen für die Sommermonateab Juli- Höherer Anteil gebuchter Pauschalreisen lässt Durchschnittspreise für denSommer 2021 steigen: +22 Prozent- Sommer-Kapazität ab Juli 2021 auf 75 Prozent angepasst- TUI Group hat Barmittel und verfügbare Fazilitäten zum 22. März 2021 in Höhevon 1,6 Milliarden Euro[1]Im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung hat TUI Trends bei den aktuellenBuchungen für den Sommer 2021 veröffentlicht. Fortschreitende Impfkampagnen,vermehrt verfügbare Schnell- und Selbsttests in den Märkten und die geplantenÖffnungsstrategien einiger europäischer Regierungen zeigen einen positivenEffekt auf das Buchungsverhalten der TUI Kunden. Insbesondere in den MärktenDeutschland und UK wird ein erheblicher Nachholbedarf der Urlauber erwartet. Eszeigt sich auf allen Vertriebskanälen das zunehmende Interesse an Urlauben inder Sommersaison. Die Nachfrage der Kunden ist da, die Menschen wollen reisen.Die Marke TUI steht für sicheren und verantwortungsvollen Urlaub. Entscheidendsind Fortschritte bei der Bekämpfung der Pandemie. Es gibt aber Grund sehroptimistisch nach vorne zu blicken: Anders als im Sommer 2020 sind im Sommer2021 Impfstoffe verschiedener Hersteller verfügbar, die Impfungen haben begonnenund Reisende können Schnell- und Selbsttests nutzen. Das ist ein deutlicherFortschritt und ist ermutigend für den Alltag und das Leben in den europäischenMärkten und für Menschen und Unternehmen in den Urlaubsländern.In Deutschland unterstützt TUI die Initiative der Fluggesellschaften und derdeutschen Regierung, alle Reisenden während der Ostertage vor dem Rückflug nachDeutschland am Urlaubsort zu testen. Darüber hinaus werden besondereVorkehrungen für den Osterreiseverkehr getroffen. Das Testen und das Impfen sindwichtig, um aus der Pandemie zu kommen und den Familien einen normalenReisesommer ermöglichen zu können, beim Urlaub "zu Hause" wie bei Reisen an dasMittelmeer. TUI appelliert zudem an die Gäste die geltenden Abstands- undHygiene-Regeln wie zu Hause, auch während der Anreise, auf dem Flug sowie amUrlaubsort einzuhalten. Alle aktuellen Urlaubsangebote sind auf Entspannung,