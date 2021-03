Koblenz (ots) - Die Debeka zählt zu den vertrauenswürdigsten MarkenDeutschlands. Das hat eine Untersuchung der internationalen Zeitschrift Reader'sDigest in Zusammenarbeit mit Dialego, einem anerkannten Institut fürInnovations-Forschung aus Aachen, ergeben. Die fünftgrößte VersicherungsgruppeDeutschlands landet bei der Trusted Brand Studie unter den TOP 5 in derKategorie Versicherungen unter insgesamt 152 genannten Marken. In der Studiewird das Markenvertrauen in verschiedenen Produktkategorien untersucht. DieErhebung für die bevölkerungsrepräsentative Studie fand im Januar 2021 mittelseiner Online-Befragung statt. Die offene Fragestellung ermöglichte es, dassallein Konsumenten entscheiden konnten, welche Marke im puncto Vertrauen beiihnen ganz oben steht. Die wichtigsten Leistungsdimensionen der Studie warenQualität, Preis-Leistungs-Verhältnis, Erfüllung von Bedürfnissen, Umweltschutz,Service und Kundenzentrierung, Innovationskraft und Fortschrittlichkeit sowieReputation und Prestige."Vertrauen ist für uns die Grundlage unserer täglichen Arbeit. Umso mehr freutes mich, dass ebendieses Vertrauen der Menschen in unsere Debeka so groß ist.Dem wollen wir natürlich weiterhin gerecht werden. Bei uns zählt dasFüreinander. Als genossenschaftlich geprägtes Unternehmen dreht sich bei unsalles um unsere Mitglieder", freut sich Vorstandsvorsitzender Thomas Brahm. LautBrahm bestätigt die Studie auch andere Erhebungen, wie den KundenmonitorDeutschland, der der Debeka ebenfalls eine Quote von 97 Prozent zufriedenerKunden bescheinigt.Pressekontakt:Dr. Gerd BennerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon (02 61) 4 98 - 11 00Christian ArnsAbteilungsleiter KonzernkommunikationTelefon (02 61) 4 98 - 11 22Debeka Krankenversicherungsverein a. G.Debeka Lebensversicherungsverein a. G.Debeka Allgemeine Versicherung AGDebeka Pensionskasse AGDebeka Bausparkasse AG56058 KoblenzTelefon (02 61) 4 98 - 11 88Telefax (02 61) 4 98 - 11 11E-Mail mailto:presse@debeka.deInternet http://www.debeka.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/57398/4873267OTS: Debeka Versicherungsgruppe